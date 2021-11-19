Ничушкин – о допинг-пробе: хочу многое сказать, но не могу. Пытаемся всё уладить

26-летний российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прокомментировал ситуацию с выявленной положительной допинг-пробой 2013 года.

«Я хочу сказать многое, но не могу», — приводит слова Ничушкина журналист The Athletic Питер Бо в «Твиттере». Хоккеист отметил, что сейчас ситуацию пытаются уладить.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что допинг-проба на тестостерон российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. 26-летнему российскому игроку грозит дисквалификация на четыре года. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие.



В этом сезоне НХЛ Ничушкин сыграл четыре матча, в которых набрал три (1+2) очка при коэффициенте полезности «+1».