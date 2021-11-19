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«Торонто» обыграл «Рейнджерс», Панарин – без очков

«Торонто» обыграл «Рейнджерс», Панарин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Морган Райлли. За «Рейнджерс» отличился Драйден Хант. Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил 28 бросков и пропустил две шайбы. Нападающий Артемий Панарин не набрал очков в этой встрече.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Рейнджерс» предстоит сыграть с «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 21 и 20 ноября соответственно.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» разгромно проиграл «Питтсбург Пингвинз», пропустив шесть безответных шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райлли (Симмондс, Бантинг) – 03:41' (5x5)   2:0 Райлли (Мэттьюс, Таварес) – 30:58' (5x4)   2:1 Хант (Строум, Какко) – 43:30' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Гюнцель, Раст) – 03:36' (5x5)   0:2 Хайнен (Марино, Капанен) – 12:38' (5x4)   0:3 Гюнцель (Раст, Летанг) – 19:13' (5x5)   0:4 Блюгерс (Астон-Риз) – 33:49' (5x5)   0:5 Макгинн (Мэтисон, Блюгерс) – 36:12' (5x5)   0:6 Блюгерс (Астон-Риз, Марино) – 59:49' (5x5)
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