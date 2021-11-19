«Торонто» обыграл «Рейнджерс», Панарин – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Морган Райлли. За «Рейнджерс» отличился Драйден Хант. Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил 28 бросков и пропустил две шайбы. Нападающий Артемий Панарин не набрал очков в этой встрече.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Рейнджерс» предстоит сыграть с «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 21 и 20 ноября соответственно.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» разгромно проиграл «Питтсбург Пингвинз», пропустив шесть безответных шайб.