Чинахов реализовал победный буллит в матче с «Аризоной»
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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (5:4, бул.).
Решающий буллит забросил российский нападающий «мундиров» Егор Чинахов. Всего 20-летний форвард провёл на льду 16 минут и 28 секунд, нанеся один бросок в створ ворот, а также имея показатель полезности "-1".
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Коламбус Блю Джекетс».
Всего на счету Чинахова девять матчей в текущем сезоне НХЛ, в которых он набрал 4 (1+3) результативных балла при общей полезности "-3".
«Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 14 матчей набрав 18 очков.
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