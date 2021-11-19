Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чинахов реализовал победный буллит в матче с «Аризоной»

Чинахов реализовал победный буллит в матче с «Аризоной»
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (5:4, бул.).

Решающий буллит забросил российский нападающий «мундиров» Егор Чинахов. Всего 20-летний форвард провёл на льду 16 минут и 28 секунд, нанеся один бросок в створ ворот, а также имея показатель полезности "-1".

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Коламбус Блю Джекетс».

Всего на счету Чинахова девять матчей в текущем сезоне НХЛ, в которых он набрал 4 (1+3) результативных балла при общей полезности "-3".

«Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 14 матчей набрав 18 очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021