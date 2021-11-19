Голкипер «Флориды» Найт установил рекорд клуба, отразив 45 бросков в игре с «Нью-Джерси»

«Флорида Пантерз» одержала уверенную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) во встрече регулярного сезона-2021/2022 Национальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр».
Место в воротах хозяев занял голкипер Спенсер Найт. 20-летний вратарь отразил 45 бросков из 46. Он стал первым вратарём-новичком в истории «Пантерз» с подобным показателем сейвов, побив предыдущее достижение голкипера Якуба Маркстрёма, которое он установил во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (44 сейва) в марте 2013 года.
Также он стал первым вратарём-новичком в текущем сезоне НХЛ, кто сумел отразить как минимум 45 бросков.
Всего на счету Найта восемь матчей в сезоне, в которых он одержал пять побед, имея процент отражённых бросков 90,4% и коэффициент надёжности 2,98.
- 19 ноября 2021
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