Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Флориды» Найт установил рекорд клуба, отразив 45 бросков в игре с «Нью-Джерси»

Голкипер «Флориды» Найт установил рекорд клуба, отразив 45 бросков в игре с «Нью-Джерси»
Комментарии

«Флорида Пантерз» одержала уверенную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) во встрече регулярного сезона-2021/2022 Национальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр».

Место в воротах хозяев занял голкипер Спенсер Найт. 20-летний вратарь отразил 45 бросков из 46. Он стал первым вратарём-новичком в истории «Пантерз» с подобным показателем сейвов, побив предыдущее достижение голкипера Якуба Маркстрёма, которое он установил во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (44 сейва) в марте 2013 года.

Также он стал первым вратарём-новичком в текущем сезоне НХЛ, кто сумел отразить как минимум 45 бросков.

Всего на счету Найта восемь матчей в сезоне, в которых он одержал пять побед, имея процент отражённых бросков 90,4% и коэффициент надёжности 2,98.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021