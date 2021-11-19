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Худобин забил в свои ворота головой в матче с «Миннесотой», после чего был заменён

Худобин забил в свои ворота головой в матче с «Миннесотой», после чего был заменён
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«Даллас Старз» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» со счётом 2:7. Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр».

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин забил головой шайбу в свои ворота на 54-й минуте встречи, после чего был заменён на Джейка Эттингера. Этот пропущенный гол стал последним в матче для «Старз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего Худобин провёл на льду 53 минуты и 32 секунды, отразив 19 бросков из 26.

«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 14 очков после 15 матчей. В следующей встрече «Старз» сыграют дома с «Сент-Луис Блюз» (21 ноября).

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