Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 19 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 ноября.



В Восточной конференции лидерство сохраняет «Флорида Пантерз», сегодня ночью переигравшая «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Клуб, который возглавляет временно Эндрю Брюнетт, набрал 27 очков после 17 матчей. Второе место занимает «Каролина Харрикейнз», обыгравшая в гостях «Анахайм Дакс» (2:1) и набравшая 26 баллов после 15 игр. Замыкает тройку «Вашингтон Кэпиталз», имеющий в своём активе 25 очков после 17 встреч.



На Западе первое место занимает «Эдмонтон Ойлерз», в последней встрече переигравший «Виннипег Джетс» (2:1, бул.). Канадский клуб набрал 24 балла после 16 матчей. Второе место — у «Калгари Флеймз», сегодня разгромившие «Баффало Сэйбрз» (5:0) и имеющие в своём активе 23 балла после 17 встреч. Третью строчку занимает «Анахайм Дакс» с 23 очками и 18 проведёнными матчами.