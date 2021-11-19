Цуккарелло — о Капризове: он трудяга. Нечего говорить, что у него спад

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением о российском нападающем клуба Кирилле Капризове.
«Кто-то сказал мне, что Кирилл слишком сжимает свою клюшку. Но у него всё равно много передач, он хорошо играет. В каждом матче мы играем с сильными соперниками, они знают о Капризове, жёстко против него действуют. Да, он стал чаще делать передачи, а не бросать сам, но он молодец. Все видели его по телевизору, говорят о нём, к нему повышенное внимание.
Капризов отлично справляется, будь то передачи и голы, делает всё, чтобы команда выигрывала. Он очень хорош, впереди у него ещё много сильных сезонов, нечего говорить о том, что у него спад или он слишком сильно сжимает клюшку. Он трудяга, иногда надо смотреть не только на голы и передачи, а на то, что он создаёт и как пашет на команду», — цитирует Цуккарелло официальный сайт «Миннесоты».
- 19 ноября 2021
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