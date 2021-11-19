Макдэвид — о Драйзайтле: впечатлён тем, как он прибавил. Леон играет очень здорово

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об игре своего одноклубника — немецкого форварда Леона Драйзайтля.
«Конечно, Леон в эти дни играет очень здорово. Он хорошо открывается, создаёт голевые моменты. Он опасен в любой точке у ворот, показывает универсальный хоккей. Если ты найдёшь его передачей, то высока вероятность, что Драйзайтль забьёт.
Все знают, что Леон отлично играет в пас. Но в последние пару лет он изменил свою игру. Он по-прежнему не жадничает с шайбой, и в этом компоненте — лучший из лучших в лиге. Но при этом он и бросать стал чаще, точнее. Я впечатлён, как он прибавил, став ещё сильнее», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Драйзайтль имеет в своём активе 33 (17+16) очка после 16 матчей. Макдэвид набрал 30 (11+19) баллов также после 16 игр.
- 19 ноября 2021
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