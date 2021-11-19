«Это была настоящая порка. Тяжело что-то сказать». Сегин — о 2:7 с «Миннесотой»

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (2:7).



«Это тяжело. Это была настоящая порка. Трудно что-то сказать», — приводит слова Сегина в «Твиттере» журналистка Джесси Пирс.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 29-летний форвард принял участие в 15 матчах, набрав в них 9 (5+4) очков при показателе полезности "-5".



«Даллас» в настоящий момент расположился на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 14 очков после 15 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Рика Боунесса сыграют дома с «Сент-Луис Блюз». Встреча пройдёт в воскресенье, 21 ноября. Начало — в 4:00 мск.