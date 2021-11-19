Тренер сборной Швеции U20 недоволен условиями, в которых должен пройти МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился мнением об условиях, в которых может пройти МЧМ-2022 в Канаде.

«Нам сказали, что мы улетаем в Канаду 15 декабря на чартере, но мы до сих пор не знаем, откуда полетим и когда именно. Также мы не знаем, как будем добираться домой с турнира – снова на чартере или регулярным рейсом. Остаётся невероятно много вопросительных знаков, мы даже не знаем, сколько игроков можем взять с собой.

Мы ничего не можем с этим сделать, так что надо иметь два плана. Но учитывая, что до отъезда в Канаду меньше месяца, я считаю, что скоро должно быть решение. Я с пониманием отношусь к ситуации, но в прошлом году говорили, что следующий МЧМ пройдёт без «пузыря», если все будут привиты. Но сейчас всё идёт к тому, что снова будет «пузырь».

Ребята, которые играли на МЧМ в том году, говорили, что в «пузыре» совсем не весело. Это стресс для игроков. Мы хотели бы дать ребятам всю нужную информацию, но у нас и самих её нет. Было бы здорово, если бы игроки смогли по полной насладиться опытом МЧМ, фокусироваться только на своей игре — но три с половиной недели в «пузыре» сказываются на всех. В прошлом году меня не было на МЧМ, но у меня сложилось такое впечатление. Думаю, на игроков повлиял «пузырь» и вся суета», — цитирует Монтена HockeyNews.se