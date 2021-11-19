Главный тренер «Эдмонтона» сравнил Макдэвида с Марио Лемье

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился эмоциями от игры нападающего клуба Коннора Макдэвида в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:1, бул.).
«Макдэвид — один из немногих игроков, который может забивать голы того типа, как в игре с „Виннипегом“, с таким стилем и важностью — на полурегулярной основе. Что-то подобное я видел, когда выступал за „Питтсбург“, когда моим одноклубником был Марио Лемье», — приводит слова Типпетта в «Твиттере» журналист Даниэль Ньюджент-Боумэн.
В нынешнем регулярном сезоне 24-летний канадский форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 30 (11+19) результативных баллов при общей полезности "+3". «Ойлерз» лидируют в таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 16 матчей.
- 19 ноября 2021
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