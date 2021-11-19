«Адмирал» уступил «Торпедо». У клуба из Владивостока 6 побед в 30 матчах КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 8-й минуте счёт открыл форвард «Адмирала» Марк Верба с передачи Дмитрия Саюстова. На 15-й минуте нижегородцы сравняли счёт благодаря шайбе Ивана Чеховича. Ему ассистировали Артур Тянулин и Егор Мартынов. Сам Тянулин забросил шайбу уже на 27-й минуте. Баллы за результативность также получили Данил Веряев и Андрей Белевич. Третий гол «Торпедо» забил Энди Мили с передач Кенни Агостино и Теодора Леннстрёма на 48-й минуте. Точку в матче поставил Артур Тянулин, забросив шайбу в пустые ворота на 59-й минуте встречи.

Отметим, что у «Адмирала» лишь 6 побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Клуб идёт на последнем месте в Восточной конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома сыграет с «Ак Барсом». Матч состоится 20 ноября. «Адмирал» 21 ноября сразится в Челябинске с «Трактором».