И. Воробьёв: хотелось, чтоб Зернов и Кошелев вдвоём обыграли «Авангард». Не вышло немножко

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4).
«В большей степени сами проиграли сегодня матч. С этой командой нельзя привозить два гола самим себе. К сожалению, мы сегодня это сделали. Поэтому и проиграли. Игра «Металлурга» в атаке? Ну тут опять надо отметить количество блокированных бросков у «Авангарда», многие шайбы даже не доходили до ворот. В первом перерыве мы обратили на это внимание, но всё равно надо было больше бросать.
У Зернова особая мотивация в Балашихе? Ещё Семён Кошелев есть. Хотелось, чтобы они вдвоём обыграли «Авангард», но не вышло немножко. По Загидулину всё просто: права на него у нас, у него был совсем минимальный контракт. Но у «Металлурга» есть два взрослых вратаря, два первых номера, Артём уже второго год сидит в запасе, получая мало времени. Его агенты нашли вариант в Финляндии, мы отпустили, потому что Загидулину надо играть. Считаю, что это правильное решение для всех. Конечно, мы будем за ним наблюдать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 ноября 2021
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