Назаров — о проигрыше «Локомотиву»: сегодня «Сочи» объективно был слабее

Главные тренеры «Сочи» Андрей Назаров поделился впечатлениями о завершившемся матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» (1:3)
«Игра мне понравилась. Объективно старались, выложились. С такой командой тут два варианта: надо либо забивать четыре гола, либо не пропускать. Мы и не забили, и пропустили три. Хотели выиграть ребята, я их поблагодарил за то, что старались, но объективно мы сегодня были слабее», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».
Напомним, ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Большой».
«Сочи» не может обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ более трёх лет. Последняя победа «Сочи» датирована 14 ноября 2018 года (3:2 ОТ).
- 19 ноября 2021
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