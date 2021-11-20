Валерий Ничушкин забросил вторую шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Колорадо Эвеланш» на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле. На момент написания статьи идёт первый период, гости выигрывают со счётом 2:0.



Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился во второй раз в сезоне. На 7-й минуте матча форвард удвоил преимущество своей команды. Также принимали участие в этом голе Тайсон Джост и Райан Мюррей. На их счету результативыне передачи.



На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету российского форварда 4 (2+2) очка в 5 матчах. Всего в НХЛ на счету у хоккеиста 347 матчей, в которых он забросил 47 шайб и отдал 78 голевых передач.



На текущий момент «Колорадо» занимает 11 место в Западной конференции, набрав 16 очков после 13 игр.

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