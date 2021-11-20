Валерий Ничушкин рассказал, как восстанавливался после травмы

26-летний российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал, как восстанавливался после повреждения.

«Как восстанавливался после травмы? Да на самом деле я не делал ничего особенного. Просто усердно работал, как и каждый игрок. Конечно, было досадно получить травму в первой же игре чемпионата и пропустить четыре недели. Но я плодотворно провёл время и поработал над катанием… Я вышел на лёд в первый же день после травмы, просто долгое время держал клюшку одной рукой. Было очень приятно вернуться в состав. Я был невероятно рад снова выйти на лёд и сыграть в матче. Все ребята мне помогали, и мы провели хорошие встречи», — приводит слова Ничушкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что допинг-проба российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина на тестостерон, взятая в 2013 году, дала положительный результат. 26-летнему российскому игроку грозит дисквалификация на четыре года. Положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие.

В этом сезоне НХЛ Ничушкин сыграл четыре матча, в которых набрал три (1+2) очка при коэффициенте полезности «+1».