Лучший защитник-бомбардир «Эдмонтона» Нурс пропустит от 2 до 4 недель из-за травмы
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс пропустит до месяца из-за травмы. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:1 Б).
Oilersnation сообщает, что Нурс смог доиграть матч с «Джетс», но после встречи у защитника появилась боль.
В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Нурс провёл 16 матчей, в которых набрал 11 (0+11) очков. Показатель полезности защитника — «+4».
Отметим, что Нурс является лидером среди игроков «Эдмонтона» по игровому времени, его средний айс-тайм составляет 26 минут 6 секунд за матч.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Нурс сыграл все 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков. Защитник регулярно выходил в большинстве.
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