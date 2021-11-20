Маклеллан — о возвращении Даути: у него всегда всё в порядке — широкая беззубая улыбка

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути впервые с момента получения травмы колена тренировался на льду с командой. Возвращение хоккеиста прокомментировал главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан.

Даути должен был пропустить восемь недель из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ), но сумел восстановиться досрочно.

«Он стал делать одно упражнение. Не знаю зачем. Его там не должно было быть. Так что нам пришлось следить за ним. В целом не могу сказать, что его не удержать, что его невозможно увести со льда на тренировке, но было очень приятно видеть его сегодня на площадке. Это идёт на пользу команде. Нам это нужно. Он всегда поднимает нам настроение. Вы, возможно, знаете, что у него всегда всё в порядке — широкая беззубая улыбка. Он заряжает команду, всегда хочет сделать больше, чем нужно. Это так на него похоже. Очень хорошо, что он присоединился к нам сегодня.

Все понимают, как много он значит для команды. Он так много для нас делает, столько времени проводит на льду, выходит на большинство, меньшинство и, конечно, в равных составах. Так что очень приятно снова видеть его. Мне кажется, что мы неплохо поработали в его отсутствие, чтобы компенсировать эту потерю. Знаю, что один человек не сможет заменить его, но мы все вместе хорошо потрудились в обороне. Нужно и дальше так играть. Он получит больше игрового времени, когда вернётся в заявку. А нам нужно работать как раньше.

Даути завтра не будет играть и тренироваться, в течение некоторого времени он будет без контакта. Здоровье Дрю в долгосрочном плане для нас намного важнее, чем сиюминутный результат в отсутствие его и Шона Уокера. Мы часто об этом говорим и очень ценим его усилия», — приводит слова Маклеллана русская версия официального сайта НХЛ.