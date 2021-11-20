Экс-игрок КХЛ Николай Стасенко подписал контракт с «Унией» из Освенцима

Белорусский защитник Николай Стасенко, выступавший с 2009-го по 2020 год в Континентальной хоккейной лиге, подписал контракт с польским клубом «Уния» Освенцим, сообщает пресс-служба клуба. Контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона.
Игрок выбрал 5 игровой номер. «Уния» идёт на втором месте в чемпионате Польши.
Николай Стасенко принял участие в 417 играх КХЛ. В них он отметился 11 голами и 42 передачами. Защитник выступал за «Амур», «Северсталь», «Витязь» и «Автомоболист». Последней командой игрока был «Динамо-Молодечно» (Республика Беларусь). Стасенко является трёхкратным чемпионом Беларуси, он также выступал за национальную сборную на пяти чемпионатах мира (33 матча, 4 (1+3) очка) и Олимпийских играх (4 матча, 3 результативных передачи).
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