Нападающий «Анахайма» Макс Комтуа выбыл на 6 недель после операции на руке.

Канадский нападающий «Анахайм Дакс» Максим Комтуа пропустит около 6 недель после перенесённой операции, которая потребовалась после перелома правой кисти.



Из-за полученной травмы 22-летний форвард пропустил последние три игры. В прошлом сезоне хоккеист стал лучшим бомбардиром «Дакс», заработав 33 (16+17) очков в 55 играх регулярного чемпионата. В этом году он отдал только 1 ассист в 13 матчах.

«Анахайм Дакс» после 18 игр занимает третью строчку Западной Конференции НХЛ с 23 очками. Следующий матч команда проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 23 ноября в 04:00 мск.