Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и вышло на 2-е место в Западной конференции

Сегодня, 20 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова. «Динамо» одержало четвёртую победу подряд. Это позволило команде выйти на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Салавата» Виктор Тихонов на 16-й минуте. Хозяева ответили только во втором периоде. Сначала Дмитрий Рашевский на 21-й минуте сделал счёт ничейным, а затем Андрей Сергеев вывел столичный коллектив вперёд, успешно завершив комбинацию в большинстве. За три секунды до финальной сирены Вадим Шипачев отправил в пустые ворота гостей третью шайбу и установил окончательный счёт встречи — 3:1.

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Кунльнуль Ред Стар» 22 ноября в 19:30 мск. «Салават Юлаев» на своей арене примет «Торпедо» 23 ноября в 17:00 мск.