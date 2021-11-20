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Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и вышло на 2-е место в Западной конференции

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и вышло на 2-е место в Западной конференции
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Сегодня, 20 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова. «Динамо» одержало четвёртую победу подряд. Это позволило команде выйти на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Салавата» Виктор Тихонов на 16-й минуте. Хозяева ответили только во втором периоде. Сначала Дмитрий Рашевский на 21-й минуте сделал счёт ничейным, а затем Андрей Сергеев вывел столичный коллектив вперёд, успешно завершив комбинацию в большинстве. За три секунды до финальной сирены Вадим Шипачев отправил в пустые ворота гостей третью шайбу и установил окончательный счёт встречи — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Тихонов – 16:16' (4x5)   1:1 Рашевский – 20:25' (5x5)   2:1 Сергеев (Шипачёв, Линдберг) – 31:18' (5x4)   3:1 Шипачёв (Игумнов) – 59:57' (en)

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Кунльнуль Ред Стар» 22 ноября в 19:30 мск. «Салават Юлаев» на своей арене примет «Торпедо» 23 ноября в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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