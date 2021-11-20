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Лямся – о «Динамо»: с такой командой нужно забивать в большинстве, если хочешь выигрывать

Лямся – о «Динамо»: с такой командой нужно забивать в большинстве, если хочешь выигрывать
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Главный тренер «Салават Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:2).

«Сложный матч, серьезный соперник нам противостоял. Знали, что эта игра будет хорошим тестом для нас, позволит оценить команду. Соперник хорошо играл в меньшинстве. Канадская коробка маленькая, нам пришлось привыкать. А «Динамо» хорошо прессинговало. Потом у нас были моменты, но мы их не реализовали. С такими командами, как «Динамо» нужно забивать в большинстве, если хочешь выигрывать. «Динамо» заслужило победу, мы много удалялись и не показали свою игру.

Удаления? К сожалению, это идет от большого желания. Они все отдают ради команды. Должны извлечь уроки. Амиров с нами в поездке, он с командой катается, чтобы иметь практику, но играть пока ему рано. В какой-то момент казалось, что он уже готов выйти, но нет», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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