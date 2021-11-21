«Питтсбург» в гостях обыграл «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В составе победителей забивали Джейк Гюнцель и Джефф Картер.



Это поражение прервалл серию из пяти побед подряд у «Торонто». До этого команда победила «Филадельфию Флайерз» (3:0), «Калгари Флэймз» (2:1 в овертайме), «Баффало Сэйбрз» (5:4), «Нэшвилл Предаторз» (3:0) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).



Для «Питтсбурга» победа стала второй кряду. До этого они выиграли у «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:0.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.