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«Питтсбург» в гостях обыграл «Торонто»

«Питтсбург» в гостях обыграл «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Джейк Гюнцель и Джефф Картер.

Это поражение прервалл серию из пяти побед подряд у «Торонто». До этого команда победила «Филадельфию Флайерз» (3:0), «Калгари Флэймз» (2:1 в овертайме), «Баффало Сэйбрз» (5:4), «Нэшвилл Предаторз» (3:0) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).

Для «Питтсбурга» победа стала второй кряду. До этого они выиграли у «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:0.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Раст, Дюмулен) – 05:46' (5x5)   0:2 Картер (Цукер, Капанен) – 17:15' (5x5)
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