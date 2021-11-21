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Хет-трик Дюшейна не помог «Нэшвиллу» одолеть «Монреаль»

Хет-трик Дюшейна не помог «Нэшвиллу» одолеть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Райан Пилинг (дважды), Арттури Лехконен, Кристиан Дворак и Тайлер Тоффоли. У гостей отметился хет-триком Мэтт Дюшейн. У российского нападающего Якова Тренина коэффициент полезности «-1». Александр Романов очков не набрал.

Эта победа прервала серию из четырёх поражений подряд у «Монреаля». До этого команда проиграла «Детройт Ред Уингз» (2:3 в овертайме), «Бостон Брюинз» (2:5), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3), «Питтсбург Пингвинз» (0:6).

Для «Нэшвилла» поражение стало вторым кряду. До этого они проиграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Лехконен (Савар, Эванс) – 02:41' (5x5)   2:0 Дворак (Андерсон, Друен) – 21:06' (5x5)   3:0 Галлахер (Друен, Тоффоли) – 23:32' (5x4)   4:0 Пилинг (Уайдман, Лехконен) – 29:31' (5x5)   5:0 Пилинг (Тоффоли, Уайдман) – 30:08' (5x5)   5:1 Дюшейн (Йози, Джохансен) – 46:36' (5x4)   5:2 Дюшейн (Гранлунд, Толванен) – 52:53' (5x4)   5:3 Дюшейн (Джохансен, Гранлунд) – 56:27' (6x5)   6:3 Тоффоли (Армиа) – 58:30' (en)
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