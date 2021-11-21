Хет-трик Дюшейна не помог «Нэшвиллу» одолеть «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей забивали Райан Пилинг (дважды), Арттури Лехконен, Кристиан Дворак и Тайлер Тоффоли. У гостей отметился хет-триком Мэтт Дюшейн. У российского нападающего Якова Тренина коэффициент полезности «-1». Александр Романов очков не набрал.
Эта победа прервала серию из четырёх поражений подряд у «Монреаля». До этого команда проиграла «Детройт Ред Уингз» (2:3 в овертайме), «Бостон Брюинз» (2:5), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3), «Питтсбург Пингвинз» (0:6).
Для «Нэшвилла» поражение стало вторым кряду. До этого они проиграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 0:3.
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