Голевая передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Джейми Бенн (дважды) и Роопе Хинц (дубль). У гостей отметился Брэндон Саад. На счету российского нападающего Дениса Гурьянова результативная передача. У Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко коэффициент полезности «-1». Александр Радулов и Клим Костин очков не набрали. У Павла Бучневича коэффициент полезности «-2».
Напомним, что Радулов на 22-й минуте сам заработал буллит для своей команды. Он же и решил его исполнить, но шайба в ворота так и не попала.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бенн (Сутер, Гурьянов) – 25:16' (5x4) 2:0 Хинц (Раффль, Линделль) – 30:39' (4x5) 2:1 Саад (Перрон, Крюг) – 32:18' (5x4) 3:1 Хинц (Раффль) – 43:55' (4x5) 4:1 Бенн (Павелски, Линделль) – 58:31' (en)
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