Голевая передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:1.



В составе победителей забивали Джейми Бенн (дважды) и Роопе Хинц (дубль). У гостей отметился Брэндон Саад. На счету российского нападающего Дениса Гурьянова результативная передача. У Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко коэффициент полезности «-1». Александр Радулов и Клим Костин очков не набрали. У Павла Бучневича коэффициент полезности «-2».

Напомним, что Радулов на 22-й минуте сам заработал буллит для своей команды. Он же и решил его исполнить, но шайба в ворота так и не попала.