Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевая передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

Голевая передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Джейми Бенн (дважды) и Роопе Хинц (дубль). У гостей отметился Брэндон Саад. На счету российского нападающего Дениса Гурьянова результативная передача. У Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко коэффициент полезности «-1». Александр Радулов и Клим Костин очков не набрали. У Павла Бучневича коэффициент полезности «-2».

Напомним, что Радулов на 22-й минуте сам заработал буллит для своей команды. Он же и решил его исполнить, но шайба в ворота так и не попала.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бенн (Сутер, Гурьянов) – 25:16' (5x4)   2:0 Хинц (Раффль, Линделль) – 30:39' (4x5)   2:1 Саад (Перрон, Крюг) – 32:18' (5x4)   3:1 Хинц (Раффль) – 43:55' (4x5)   4:1 Бенн (Павелски, Линделль) – 58:31' (en)
Ещё не забыли, что они играют в НХЛ? 7 незаметных русских в лучшей лиге мира Ещё не забыли, что они играют в НХЛ? 7 незаметных русских в лучшей лиге мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021