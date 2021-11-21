Белорус Алексей Протас заработал своё первое очко в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе. На момент написания статьи идёт первый период, гости ведут со счётом 2:0.
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас на 3-й минуте заработал своё первое очко в НХЛ. Он отдал результативную передачу, благодаря которой Конор Шири открыл счёт в матче.
На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету белорусского форварда 1 (0+1) очков в 6 матчах НХЛ.
Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
- 21 ноября 2021
-
08:47
-
08:35
-
08:17
-
07:55
-
07:35
-
07:30
-
07:20
-
07:14
-
07:08
-
07:05
-
06:56
-
06:52
-
06:46
-
06:44
-
06:38
-
06:21
-
06:08
-
05:54
-
05:40
-
05:22
-
05:14
-
04:49
-
04:27
-
04:15
-
02:55
-
02:39
-
01:41
-
01:23
-
01:15
-
01:12
-
00:55
-
00:47
-
00:02
- 20 ноября 2021
-
23:36
-
23:01