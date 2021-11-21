Белорус Алексей Протас заработал своё первое очко в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе. На момент написания статьи идёт первый период, гости ведут со счётом 2:0.



Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас на 3-й минуте заработал своё первое очко в НХЛ. Он отдал результативную передачу, благодаря которой Конор Шири открыл счёт в матче.



На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету белорусского форварда 1 (0+1) очков в 6 матчах НХЛ.



Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.

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