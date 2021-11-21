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«Эдмонтон» оказался сильнее «Чикаго» благодаря четырём шайбам за первый период

«Эдмонтон» оказался сильнее «Чикаго» благодаря четырём шайбам за первый период
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Кайлер Ямамото, Райан Маклауд и Леон Драйзайтль. «Эдмонтон Ойлерз» дважды смог реализовать большинство. Первые четыре шайбы влетели в ворота «Чикаго Блэкхоукс» во второй половине стартового периода. У гостей дублем отметился Алекс Дебринкэт. Таким образом, прервалась победная серия «Чикаго» из четырёх матчей подряд.

«Эдмонтон Ойлерз» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго Блэкхоукс» (12) – на 14-й позиции.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 10:16' (5x5)   2:0 Бэрри (Драйзайтль, Макдэвид) – 11:19' (5x3)   3:0 Ямамото (Севьюр) – 15:16' (4x5)   4:0 Маклауд (Фёгеле, Броберг) – 18:32' (5x5)   4:1 Дебринкэт (Дак, Джонс) – 19:40' (5x5)   4:2 Дебринкэт (Курашев) – 49:00' (5x5)   5:2 Драйзайтль (Бушар) – 56:28' (4x5)
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