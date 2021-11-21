«Эдмонтон» оказался сильнее «Чикаго» благодаря четырём шайбам за первый период

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



В составе победителей забивали Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Кайлер Ямамото, Райан Маклауд и Леон Драйзайтль. «Эдмонтон Ойлерз» дважды смог реализовать большинство. Первые четыре шайбы влетели в ворота «Чикаго Блэкхоукс» во второй половине стартового периода. У гостей дублем отметился Алекс Дебринкэт. Таким образом, прервалась победная серия «Чикаго» из четырёх матчей подряд.



«Эдмонтон Ойлерз» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго Блэкхоукс» (12) – на 14-й позиции.