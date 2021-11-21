«Эдмонтон» оказался сильнее «Чикаго» благодаря четырём шайбам за первый период

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забивали Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Кайлер Ямамото, Райан Маклауд и Леон Драйзайтль. «Эдмонтон Ойлерз» дважды смог реализовать большинство. Первые четыре шайбы влетели в ворота «Чикаго Блэкхоукс» во второй половине стартового периода. У гостей дублем отметился Алекс Дебринкэт. Таким образом, прервалась победная серия «Чикаго» из четырёх матчей подряд.
«Эдмонтон Ойлерз» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго Блэкхоукс» (12) – на 14-й позиции.
- 21 ноября 2021
-
08:47
-
08:35
-
08:17
-
07:55
-
07:35
-
07:30
-
07:20
-
07:14
-
07:08
-
07:05
-
06:56
-
06:52
-
06:46
-
06:44
-
06:38
-
06:21
-
06:08
-
05:54
-
05:40
-
05:22
-
05:14
-
04:49
-
04:27
-
04:15
-
02:55
-
02:39
-
01:41
-
01:23
-
01:15
-
01:12
-
00:55
-
00:47
-
00:02
- 20 ноября 2021
-
23:36
-
23:01