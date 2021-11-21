«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин забил 744-й гол за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей по дублю оформили Конор Шири и Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ, а под занавес встречи поразил уже пустые ворота.

«Вашингтон Кэпиталз» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе Шаркс» (17) располагается на 11-й позиции на Западе.