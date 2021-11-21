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«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин забил 744-й гол за карьеру в НХЛ

«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин забил 744-й гол за карьеру в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей по дублю оформили Конор Шири и Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215). На 14-й минуте матча россиянин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ, а под занавес встречи поразил уже пустые ворота.

«Вашингтон Кэпиталз» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе Шаркс» (17) располагается на 11-й позиции на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Шири (Спронг, Протас) – 02:17' (5x5)   0:2 Овечкин (Карлсон, Оши) – 13:58' (5x4)   0:3 Шири (Карлсон, Овечкин) – 55:10' (5x5)   0:4 Овечкин (Дауд) – 58:56' (en)
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