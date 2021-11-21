Овечкин сократил отставание от Гретцки по голам в пустые ворота до 14 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз», гости одержали победу со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».
На 14-й минуте матча российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин фирменным броском реализовал большинство, забив 743-й гол за карьеру в НХЛ, а под занавес встречи поразил уже пустые ворота. Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 14 шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов. Овечкин забросил свою 42-ю шайбу в пустые ворота.
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Капитан столичной команды провёл 1215-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 108-е место в лиге по этому показателю, повторив результат завершившего карьеру Клода Лемье (1215).
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