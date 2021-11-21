Мёрфи — о пятиминутной смене: вначале дикая усталость, потом вообще её не чувствовал

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Мёрфи прокомментировал пятиминутную смену в матче с «Эдмонтон Ойлерз».



«Это было долго. Вначале было ощущение дикой усталости, а в конце усталость вообще не чувствовал, когда ты просто держишься. Сердце колотится так быстро, что быстрее уже некуда, и затем частота ударов начинает падать», — цитирует Мёрфи Chicago SunTimes.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В начале второго периода два защитника «Чикаго» провели смену, которая длилась почти пять минут. Отличившимися хоккеистами стали Коннор Мёрфи и Калеб Джонс. Они пробыли на площадке 4 минуты и 50 секунд, поскольку не могли смениться раньше.



«Эдмонтон Ойлерз» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго Блэкхоукс» (12) – на 14-й позиции.