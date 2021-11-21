Тюркин: если игроки «Динамо» продолжат так относиться к своему делу – достигнем цели

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин поделился мнением о выступлении клуба в нынешнем сезоне.

«Очень доволен сегодняшним мероприятием. Как и всегда – «Динамо» в данном случае тот клуб, который чтит и продолжает свои традиции. Сегодня был проведён матч, состоящий из трёх периодов. Символично, что в нём принимали участие как руководство и действующие игроки клуба, так и ветераны, и представители детской Академии. Этим самым была показана преемственность поколения. Мы вывели на лёд тех, кто в будущем будет прославлять нашу команду.

Я очень благодарен Аркадию Ротенбергу и Виктору Воронину за то, что они очень внимательно относятся ко всем традициям «Динамо». Мы на высоком уровне провели сегодняшний праздник и всех поздравили. А завтра у нас продолжение мероприятия – поздравляем ветеранов и проводим плановый матч КХЛ с «Куньлунем». Надеюсь, что матч закончится в нашу пользу. Московское «Динамо» обязано побеждать и побеждать всегда. Поэтому, когда команда побеждает, мы просто молчим. Если ребята продолжат так относиться к своему делу, успех придёт, и мы достигнем своей цели», — сказал Тюркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей Емельянов.