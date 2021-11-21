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Полиция избила болельщиков гостевой команды на матче чешской Экстралиги

Полиция избила болельщиков гостевой команды на матче чешской Экстралиги
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В матче чешской Экстралиги «Берани Злин» одержал победу над «Оломоуцем» со счётом 3:2. Встреча прошла в Злине на стадионе «Зимний стадион Людка Чайки».

На матче полиция избила гостевых фанатов «Оломоуца». Что стало причиной применения физической силы к болельщикам — неизвестно.

Данный матч является моравским дерби, так называется исторический регион Чехии, в котором базируются оба клуба. Известно, что перед встречей руководство принимающей стороны увеличило число полицейских на арене.

Отметим, что «Берани Злин» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице чешской Экстралиги, после 23 матчей набрав 11 очков. «Оломоуц» расположился на седьмой строчке, имея в своём активе 33 балла после 21 встречи.

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