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«Нефтехимик» подписал полноценный контракт с форвардом Купцовым

«Нефтехимик» подписал полноценный контракт с форвардом Купцовым
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Нападающий Сергей Купцов заключил полноценное соглашение с «Нефтехимиком».

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, контракт подписан сроком до конца текущего сезона. Ранее 27-летний хоккеист находился в «Нефтехимике» на просмотре, проведя три матча и набрав 3 (2+1) очка.

Ранее в текущем сезоне Купцов выступал в Высшей хоккейной лиге. Первые 5 матчей ВХЛ сезона-2021/2022 Купцов провёл за альметьевский «Нефтяник», который является фарм-клубом «Ак Барса». Затем Купцов перешёл в фарм-клуб «Нефтехимика», ижевскую «Ижсталь». Он сыграл за команду 9 матчей, в которых забросил 6 шайб и отметился 1 результативной передачей.

«Нефтехимик» располагается на восьмом месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. За 29 матчей подопечные Олега Леонтьева набрали 30 очков.

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