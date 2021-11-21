Защитник «Нефтехимика» Кнот забросил шайбу «Локомотиву» мощным броском из своей зоны

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и ярославским «Локомотивом». После первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.



На 14-й минуте шайбу забросил чешский защитник «Нефтехимика» Рональд Кнот. Он сумел забить гол мощным дальним броском из своей зоны.

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Эта шайба стала третьей для 27-летнего хоккеиста в текущем сезоне КХЛ.



«Нефтехимик» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 29 матчей. «Локомотив» — на шестой строчке Западной конференции, имея в своём активе 37 баллов после 30 встреч.