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Защитник «Нефтехимика» Кнот забросил шайбу «Локомотиву» мощным броском из своей зоны

Защитник «Нефтехимика» Кнот забросил шайбу «Локомотиву» мощным броском из своей зоны
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В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и ярославским «Локомотивом». После первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.

На 14-й минуте шайбу забросил чешский защитник «Нефтехимика» Рональд Кнот. Он сумел забить гол мощным дальним броском из своей зоны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Эта шайба стала третьей для 27-летнего хоккеиста в текущем сезоне КХЛ.

«Нефтехимик» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 29 матчей. «Локомотив» — на шестой строчке Западной конференции, имея в своём активе 37 баллов после 30 встреч.

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