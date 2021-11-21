Питерс — о 0:3 с «Металлургом»: доволен, как «Автомобилист» играл 40 минут

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (0:3)



«Это была настоящая битва двух команд. Мне понравилось, как мы смотрелись 40 минут, отличная игра, достаточно хорошие моменты, чтобы открыть счёт своим голам. Третий период начали достаточно скомканно, дали сопернику больше пространства, он этим воспользовался и увеличил счёт.



Почему Блэкер дважды за месяц допускает одну и ту же результативную ошибку? Не могу ответить на этот вопрос. По самой игре — у нас было достаточно возможностей сравнять счёт, мы много играли в большинстве, создавали хорошие моменты, но ошибки перечеркнули наши старания в атаке.



Удовлетворён ли созданными моментами? При такой равной игре, когда обе команды хорошо играют в защите, нам удавалось создавать моменты. В первом периоде давали передачу от борта на пятак, не удалось забить. Потом были возможности, но у них хороший вратарь, обладает большими габаритами, было непросто реализовать эти моменты, он хорошо. По ходу всей игры моменты мы создавали, но не удалось их реализовать.



Почему пропускал игру Да Коста? Он получил повреждение в концовке игры против «Амура», не думаю, что он поедет на выезд» — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.