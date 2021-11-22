Гусев: в «Торонто» думал с лучшей стороны показать себя рядом со звёздными хоккеистами

Нападающий СКА Никита Гусев подвёл итог своего выступления в Национальной хоккейной лиге.
«Мне всё понравилось, но во втором сезоне в «Дэвилз» немножко не попал в систему игры. Дальше всё получилось так, как получилось. Например, в той же «Флориде» я выглядел неплохо, но в плей-офф меня не поставили в состав. Когда мне давали шанс, то старался играть и приносить пользу команде.
У «Флориды» хорошая команда. Повторюсь, я играл, где-то мог больше забить, но в тренерском штабе решили не ставить меня на плей-офф. В итоге так до конца и получилось.
Почему пошёл в «Торонто» на просмотровый контракт? Потому что там хорошие игроки, сильный состав. Думал показать себя с лучшей стороны на просмотровом контракте рядом со звёздными хоккеистами. Я прекрасно понимал, куда я иду», — сказал Гусев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 22 ноября 2021
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