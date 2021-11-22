«Ни о чём не жалею». Гусев — о попытках закрепиться в НХЛ и возвращении в Россию

29-летний нападающий Никита Гусев вернулся из НХЛ в КХЛ и подписал контракт со СКА до конца нынешнего сезона. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» форвард объяснил своё решение, заявив, что не переворачивает североамериканскую страницу карьеры, однако сейчас рад снова играть в Санкт-Петербурге. По словам Гусева, он хочет повторить олимпийский успех Пхёнчхана и сделает для этого всё возможное.

«Когда пришёл Рафф, не было никаких плохих мыслей»

— Что в целом думаете о своей игре за океаном?

— Мне всё понравилось, но во втором сезоне в «Дэвилз» немножко не попал в систему игры. Дальше всё получилось так, как получилось.

— Почему не вышло развить успех дальше?

— Например, в той же «Флориде» я выглядел неплохо, но в плей-офф меня не поставили в состав. Когда мне давали шанс, то старался играть и приносить пользу команде.

— Согласны, что ваша жизнь в «Нью-Джерси» осложнилась после ухода Блейка Коулмана в «Тампу»?

— Не могу утверждать, что что-то сильно усложнилось. Таков хоккейный бизнес, все это прекрасно понимают. Он молодец, в итоге выиграл два Кубка Стэнли, поздравляю его. Значит, было принято правильное решение.

— Можно сказать, что вы прокачали Коулмана? Он был обычным ролевиком, с вами забросил много шайб, ушёл в «Тампу» и стал чемпионом.

— Он меня тоже развил, потому что я начал больше понимать, как там играют, что нужно делать. Он помогал мне, а я ему.

— Вы прямо как Панарин и Кейн в своё время…

— Не думаю. Объективно, у нас такого не было, чтобы мы понимали друг друга с полуслова. Но прекрасно осознавали, кто за что отвечает, кто и что должен делать.

— Когда из «Нью-Джерси» убрали Алена Насреддина и взяли Линди Раффа, сразу поняли, что отношение к вам изменится? Это тренер старой закалки, который не приветствует творческий подход к атаке, а ценит тех, кто пашет и приползает на скамейку с языком на плече.

— Когда пришёл Рафф, не было никаких плохих мыслей. Думал, что сможем продолжать играть так, как раньше. Может, я что-то не так делал, не мог забить. Не всё получалось, но все ошибки мы обсуждали с тренерским штабом.

Никита Гусев в «Нью-Джерси» Фото: Getty Images

«Я играл, где-то мог больше забить, но в тренерском штабе «Флориды» решили не ставить меня на плей-офф»

— Когда вы оказались во «Флориде», о вас хорошо отзывались и генменеджер Билл Зито, и главный тренер Джоэль Кенневилль, и капитан Александр Барков. Вы провели неплохой отрезок в конце регулярки, но закрепиться там всё равно не удалось. В чём причина, на ваш взгляд?

— У «Флориды» хорошая команда. Повторюсь, я играл, где-то мог больше забить, но в тренерском штабе решили не ставить меня на плей-офф. В итоге так до конца и получилось.

— Ваш первый тренер Геннадий Курдин рассказал, что перед началом сезона у вас было несколько предложений из НХЛ. Почему остановили выбор именно на «Торонто»? Наверняка понимали, что там огромная конкуренция.

— Потому что там хорошие игроки, сильный состав. Думал показать себя с лучшей стороны на просмотровом контракте рядом со звёздными хоккеистами. Я прекрасно понимал, куда я иду.

— Связывались ли с вами представители ранее заинтересованных клубов НХЛ после просмотра в «Мэйпл Лифс»? Если да, то почему не удалось договориться?

— Потому что я решил для себя, что ближайший год будет лучше провести в России и играть за СКА.

— Согласны, что Никита Гусев – это игрок для топ-6? В нижних звеньях от вас меньше пользы.

— Согласен, в двух первых тройках атаки я способен приносить больше пользы.

«Хотел вернуться именно в Питер»

— Контракт со СКА заключён до конца сезона. Возвращение в НХЛ ещё возможно?

— Сейчас я игрок СКА. У нас в команде всё хорошо, работаем, стараемся улучшить результаты, найти свою игру. Да, контракт действителен до конца сезона, страницу НХЛ я для себя не переворачиваю. Но это не дело сегодняшних дней, на данный момент мои мысли с Питером.

— Почему в КХЛ вы рассматривали только вариант со СКА? Тот же «Авангард» предлагал лучшие условия.

— Говорить о какой-то конкретной договорённости нет смысла, просто хотел вернуться именно в Питер. Я здесь играл, мне всё нравится в СКА. Здесь всё выстроено очень грамотно.

— Когда вы впервые получили предложение о возвращении в СКА? Были ли у вас какие-либо договорённости с клубом при отъезде в НХЛ?

— Я благодарен СКА, когда клуб пошёл мне навстречу и дал шанс уехать в «Вегас». После этого я всегда был на связи с представителями армейской команды, мы часто общались.

— В СКА очень частая ротация, из-за чего вокруг вас практически постоянно меняются партнёры. Насколько это большая проблема и проблема ли вообще?

— Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Конкуренция – это хорошо, но иногда важно, когда ты постоянно чувствуешь своего партнёра и регулярно играешь с ним.

«С Брагиным у нас как были хорошие отношения, так и остаются»

— Вы вернулись в лигу, где уже вовсю действует жёсткий потолок зарплат. Чувствуете изменения?

— Много всего поменялось. Сравнивать нет смысла, хоккей меняется каждый год, составы у команд тоже другие. Игра, площадки, всё модернизируется.

— После возвращения вы успели стать лучшим ассистентом в истории клуба, несколько матчей провели с капитанской нашивкой. Чувствуете свою значимость для команды? Давит ли это или, наоборот, мотивирует?

— Это всегда приятно. Значит, мне доверяют и ждут от меня результата, нужно стараться лучше играть. Не всё получается так, как хотелось бы, но надеюсь, дальше будет намного лучше.

— Вы играли под руководством Валерия Брагина на молодёжном уровне, немного времени провели в ЦСКА, теперь воссоединились в СКА. Изменились ли его методы за девять лет? Отличаются ли требования на взрослом уровне?

— Очень много времени прошло, сравнивать это нет смысла. Хоккей, как я уже говорил, меняется, а с Валерием Николаевичем у нас как были хорошие отношения, так и остаются. Тренер мне постоянно подсказывает и помогает.

Никита Гусев в СКА Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Хочется попасть на Олимпиаду, для этого мне надо однозначно улучшать свою игру»

— Уже думаете об Олимпиаде? Есть ли желание во что бы то ни стало поехать в Пекин?

— Конечно, хочется попасть на Олимпиаду, для этого мне надо однозначно улучшать свою игру, тогда будет больше шансов пробиться в состав. Есть желание стать двукратным олимпийским чемпионом, однако на деле не всё так просто, как звучит.

— В курсе, что команду в Пекин повезёт Алексей Жамнов?

— Разумеется, но пока не разговаривал с тренерским штабом.

— Никита, когда вы приехали в СКА, было ли ощущение, что возвращаетесь если не домой, то в знакомую обстановку, или здесь всё по-новому? Тренеры сменились, вся команда сменилась – с тех пор, как вы здесь играли, остался, если не ошибаюсь, только Кетов.

— Из тех, с кем я успел поиграть, остались Кетов и Токранов. Они были в команде, когда я уезжал в НХЛ. Я всё равно всех знаю, персонал почти весь сохранился, всё знакомо, всё нравится. В Санкт-Петербурге чувствую себя комфортно.

— Вы не слишком довольны своей результативностью?

— Да, такой сейчас у меня период, чуть-чуть не идёт. Надо где-то через работу, старания, чтобы чуть повезло. Надеюсь, что всё улучшится, начну набирать больше очков и помогать команде. Последние игры не очень хорошие в плане результата.

— Что скажете про новичка команды Лео Комарова? У него 12 силовых в дебютном матче, столько же, сколько у всего «Локомотива»!

— Всё хорошо, Лео – отличный парень. Будем работать, стараться понимать, кто и что должен делать. Он сразу внёс в первую игру свою энергию, силовые приёмы.

«С Шипачёвым обменивались разными советами»

— Несколько лет назад ситуация очень похожая на вашу была у Вадима Шипачёва. Обсуждали с ним это, как он тогда всё пережил, как принимал трудное решение возвращаться в Россию?

— Обсуждали, но ничего конкретного. Так, обменивались разными советами. Мы общались в Вадимом и в тот момент, когда я был в Америке. Но не так часто, ведь время разное, у каждого из нас свои матчи.

— Шипачёв сейчас – суперзвезда КХЛ, играет просто феерично. Смотрите на него как на пример того, что на НХЛ свет клином не сошёлся и можно быть крутым игроком в России?

— Всё прекрасно понимаю. Нужно стараться, прибавлять, тогда всё будет хорошо.

— Вы уехали в НХЛ в 27 лет – не юным пареньком, которого можно переделать на любой лад, а состоявшимся игроком. Возможно, надо было уезжать раньше?

— Думаю, что принял взвешенное и верное решение. Ни о чём не жалею.

— С Евгением Дадоновым – ваши бывшим партнёром по тройке в СКА – поддерживаете общение?

— С Женей мы постоянно на связи, в хороших отношениях.

— Видели, как сборная России сыграла на Кубке Карьяла и какой фееричный лакросс-гол исполнил форвард системы СКА Матвей Мичков?

— Если честно, то смотрел только обзоры. «Лакросс» видел, круто, когда в 16 лет парень забрасывает такую шайбу. Быстро сориентировался, поймал момент и всё чётко исполнил.

— СКА в нынешнем сезоне – претендент на Кубок Гагарина?

— Такой топ-клуб, как СКА, всегда должен бороться за титул. А неудачные серии бывают у всех.