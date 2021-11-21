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СКА установил клубный антирекорд в КХЛ, проиграв в шестом матче подряд

СКА установил клубный антирекорд в КХЛ, проиграв в шестом матче подряд
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ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Это поражение стало для гостей шестым подряд. Ранее подопечные Валерия Брагина уступили «Металлургу» (2:3, бул.), «Спартаку» (1:2, ОТ), ЦСКА (0:4), «Локомотиву» (1:3) и «Сибири» (1:2).

Таким образом, СКА установил клубный антирекорд. Ранее петербуржцы уступали в пяти матчах подряд в регулярном чемпионате – 2019/2020. Коллектив, на тот момент возглавляемый Алексеем Кудашовым, проиграл в октябре 2019 года «Авангарду» (2:3), «Нефтехимику» (1:2, 2:3, бул.), «Спартаку» (2:3) и «Локомотиву» (3:4, ОТ).

СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, после 30 матчей набрав 39 очков.

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