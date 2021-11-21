Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение в 10 матчах, по буллитам уступив «Сибири»

Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».
Счёт в игре на 10-й минуте открыл нападающий хозяев Дмитрий Буйницкий, ему ассистировали Роман Горбунов и Илья Шинкевич. На 59-й минуте в ситуации «шесть на пять» ответную шайбу забросил форвард Валентин Пьянов, ассистентами выступили Тревор Мёрфи и Евгений Чесалин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В серии буллитов попытки реализовали Ник Шор и Олег Ли в составе «Сибири», а у «Динамо» отличился Павел Варфоломеев.
«Сибирь» одержала 10-ю победу за последние 12 матчей. Новосибирский клуб находится на шестом месте Восточной конференции, имея 34 очка после 31 матча. «Динамо» — на восьмой строчке Запада, набрав 34 балла после 30 встреч.
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