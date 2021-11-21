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Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение в 10 матчах, по буллитам уступив «Сибири»

Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение в 10 матчах, по буллитам уступив «Сибири»
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Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».

Счёт в игре на 10-й минуте открыл нападающий хозяев Дмитрий Буйницкий, ему ассистировали Роман Горбунов и Илья Шинкевич. На 59-й минуте в ситуации «шесть на пять» ответную шайбу забросил форвард Валентин Пьянов, ассистентами выступили Тревор Мёрфи и Евгений Чесалин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В серии буллитов попытки реализовали Ник Шор и Олег Ли в составе «Сибири», а у «Динамо» отличился Павел Варфоломеев.

«Сибирь» одержала 10-ю победу за последние 12 матчей. Новосибирский клуб находится на шестом месте Восточной конференции, имея 34 очка после 31 матча. «Динамо» — на восьмой строчке Запада, набрав 34 балла после 30 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Буйницкий (Горбунов, Шинкевич) – 09:37' (5x5)   1:1 Пьянов (Мёрфи, Чесалин) – 58:38' (6x5)   1:2 Ли – 65:00' (ПБ)
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