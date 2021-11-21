Голкипер «Нефтехимика» Судницин провёл на ноль подряд матчи с «Трактором» и «Локомотивом»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:0. Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



Голкипер хозяев Александр Судницин сумел провести второй матч подряд на ноль. Ранее он оставил свои ворота «сухими» во встрече с челябинским «Трактором» (1:0). Отметим, что сегодня, 21 ноября, голкиперу исполнилось 34 года.



Всего на счету Судницина в текущем сезоне КХЛ 11 проведённых встреч, в которых он одержал шесть побед, отражая 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,24.



«Нефтехимик» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 матчей набрав 32 очка. В следующей встрече подопечные Олега Леонтьева сыграют дома со СКА (23 ноября).