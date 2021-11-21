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Брагин: Мичков присоединится к СКА. Хороший шанс, что Николаев сыграет в Нижнекамске

Брагин: Мичков присоединится к СКА. Хороший шанс, что Николаев сыграет в Нижнекамске
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Главный тренер СКА Валерий Брагин сообщил, что 16-летний нападающий Матвей Мичков присоединится в ближайшее время к основной команде, а также прокомментировал игру голкипера Дмитрия Николаева в матче с ЦСКА (1:3).

«Если бы Кемппайнен забил в меньшинстве? Если бы мы забили гол во втором периоде, думаю, противнику было бы сложнее. Юханссон был на Евротуре, он практически не отдыхал, за нас постоянно играл. Это всё наложилось, думаю, подустал. Очень рады за Николаева, здорово вошёл в игру, выручил в некоторых моментах, есть хороший шанс, что он сыграет в Нижнекамске.

Мичков сейчас присоединяется к команде. Морозов и Марченко в обойме, неплохо играют в ВХЛ. Смотрим, будем думать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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