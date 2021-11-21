«В каждой игре выходим с таким настроем». Победная речь Назарова в раздевалке «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров обратился в раздевалке к игрокам клуба после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (1:0).



«Ребят, сами себе доказали: пока не скажете, что игра проиграна — она не проиграна. Поэтому в каждой игре с таким настроем. 1:0 — значит 1:0. Здорово!» — сказал Назаров на видео, опубликованном на YouTube-канале ХК «Сочи».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

Напомним, сочинский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 31 матча имея в своём активе 26 очков. В следующей встрече подопечные Андрея Назарова сыграют в Новосибирске с «Сибирью». Матч состоится в среду, 24 ноября.