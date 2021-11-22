Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 22 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 22 ноября.
«Металлург» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва накануне обыграли «Автомобилист» (3:0) и набрали 51 балл после 31 матча. На втором месте расположился «Трактор», который также в последнем матче переиграл «Адмирал» (2:1) и заработал 50 очков после 33 встреч. Замыкает тройку «Салават Юлаев», имеющий 42 балла после 31 матча. С аналогичными показателями идёт казанский «Ак Барс».
На Западе финский «Йокерит» сохраняет за собой первое место, имея в активе 42 очка после 30 игр. На второе место вышел московский ЦСКА, обыгравший в армейском дерби СКА (3:1). Подопечные Сергея Фёдорова имеют также 42 балла при 31 сыгранной встрече. На третьем месте — московское «Динамо», набравшее 40 баллов после 30 матчей.
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