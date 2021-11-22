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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 22 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 22 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 22 ноября.

«Металлург» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва накануне обыграли «Автомобилист» (3:0) и набрали 51 балл после 31 матча. На втором месте расположился «Трактор», который также в последнем матче переиграл «Адмирал» (2:1) и заработал 50 очков после 33 встреч. Замыкает тройку «Салават Юлаев», имеющий 42 балла после 31 матча. С аналогичными показателями идёт казанский «Ак Барс».

На Западе финский «Йокерит» сохраняет за собой первое место, имея в активе 42 очка после 30 игр. На второе место вышел московский ЦСКА, обыгравший в армейском дерби СКА (3:1). Подопечные Сергея Фёдорова имеют также 42 балла при 31 сыгранной встрече. На третьем месте — московское «Динамо», набравшее 40 баллов после 30 матчей.

Турнирная таблица КХЛ
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