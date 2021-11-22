В матче «Рейнджерс» — «Баффало» заброшено четыре шайбы за 82 секунды

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, счёт равный — 4:4.
Одной из особенностей этой встречи стало то, что хоккеистам обеих команд удалось продемонстрировать невероятную скорострельность – на отметке 12:07 второй двадцатиминутки финский форвард Каапо Какко вывел «Рейнджерс» вперёд в счёте (3:2), уже спустя 50 секунд «Баффало» усилиями Тэйга Томпсона восстановили паритет, а ещё через 15 секунд им удалось выйти вперёд благодаря голу Расмуса Далина. Однако игрокам «Рейнджерс» потребовалось лишь 17 секунд, чтобы сделать счёт 4:4 – отличился К’Андре Миллер.
Стоит отметить, что ворота «Рейнджерс» в этой игре защищает 25-летний российский голкипер Александр Георгиев – у него четыре пропущенные шайбы после 19 бросков в створ.
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