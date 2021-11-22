«Тампа» обыграла «Миннесоту» по буллитам. У Капризова, Сергачёва и Куликова – по голевой

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на домашнем льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 5:4.
В основное время команды четырежды поразили ворота друг друга – в составе «Тампы» дубль оформил Энтони Чирелли, ещё по шайбе на счету Патрика Маруна и Алекса Барре-Буле. За «Миннесоту» забрасывали Маркус Фолиньо, Брэндон Дюхайм, Кевин Фиала и Йоэль Эрикссон Эк. В серии штрафных бросков сильнее оказались хоккеисты «Тампы» благодаря точному броску Стивена Стэмкоса.
24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и отдал один результативный пас, заработав коэффициент полезности «0». Его партнёр по команде Дмитрий Куликов отметился голевой передачей, заработав 7-е (1+6) очко в сезоне.
В составе «Тампы» результативное действие совершил защитник Михаил Сергачёв, отдавший ассист и набравший 8-е (2+6) очко.
Ворота «Тампы» защищал канадец Брайан Эллиотт, отразивший 28 бросков после 32 попыток, у его визави из «Миннесоты» финна Каапо Кяхкёнена – 20 из 24 отражённых бросков.
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