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«Тампа» обыграла «Миннесоту» по буллитам. У Капризова, Сергачёва и Куликова – по голевой

«Тампа» обыграла «Миннесоту» по буллитам. У Капризова, Сергачёва и Куликова – по голевой
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на домашнем льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 5:4.

В основное время команды четырежды поразили ворота друг друга – в составе «Тампы» дубль оформил Энтони Чирелли, ещё по шайбе на счету Патрика Маруна и Алекса Барре-Буле. За «Миннесоту» забрасывали Маркус Фолиньо, Брэндон Дюхайм, Кевин Фиала и Йоэль Эрикссон Эк. В серии штрафных бросков сильнее оказались хоккеисты «Тампы» благодаря точному броску Стивена Стэмкоса.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и отдал один результативный пас, заработав коэффициент полезности «0». Его партнёр по команде Дмитрий Куликов отметился голевой передачей, заработав 7-е (1+6) очко в сезоне.

В составе «Тампы» результативное действие совершил защитник Михаил Сергачёв, отдавший ассист и набравший 8-е (2+6) очко.

Ворота «Тампы» защищал канадец Брайан Эллиотт, отразивший 28 бросков после 32 попыток, у его визави из «Миннесоты» финна Каапо Кяхкёнена – 20 из 24 отражённых бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Чирелли (Хедман, Палат) – 01:06' (5x4)   2:0 Марун (Перри, Сергачёв) – 11:14' (5x5)   2:1 Фолиньо (Дамба, Голигоски) – 14:40' (5x4)   2:2 Дюхайм (Бенн, Питлик) – 23:56' (5x5)   3:2 Чирелли (Фут, Киллорн) – 37:07' (5x5)   4:2 Барре-Буле (Стэмкос, Макдона) – 49:19' (5x5)   4:3 Фиала (Куликов, Голигоски) – 57:12' (6x5)   4:4 Эрикссон Эк (Капризов, Фиала) – 59:21' (6x5)   5:4 Стэмкос – 65:00' (ПБ)
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