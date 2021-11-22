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Гол Линдгрена за 0,7 секунды до сирены принёс «Рейнджерс» победу над «Баффало»

Гол Линдгрена за 0,7 секунды до сирены принёс «Рейнджерс» победу над «Баффало»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» забрасывали Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Каапо Какко, К’Андре Миллер и Райан Линдгрен, чья шайба за 0,7 секунды до конца матча принесла «синерубашечникам» победу. У «Баффало» отличились Расмус Асплунд, Винни Хиностроза, Тейдж Томпсон и Расмус Далин.

30-летний российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 18.03 и отметился ассистентским хет-триком, заработав коэффициент полезности «+2». У него теперь 19 (4+15) очков в 18 матчах.

Ворота «Рейнджерс» с первых минут защищал Александр Георгиев, который был заменён после 2-го периода на Игоря Шестёркина. У Георгиева – 18 отражённых бросков из 22, у Шестёркина – 4 из 4.

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НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Асплунд (Гиргенсонс, Окпосо) – 15:53' (5x4)   1:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 19:37' (5x4)   1:2 Хиностроза – 22:26' (5x5)   2:2 Труба (Панарин, Хитил) – 28:03' (6x5)   3:2 Какко (Строум, Панарин) – 32:07' (5x5)   3:3 Томпсон (Далин, Писик) – 32:57' (5x5)   3:4 Далин (Олофссон, Томпсон) – 33:12' (5x5)   4:4 Миллер (Гудроу, Ривз) – 33:29' (5x5)   5:4 Линдгрен (Зибанеджад, Фокс) – 59:59' (5x5)
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