Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Баффало»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:4.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча. 30-летний россиянин оформил ассистентский хет-трик. Второй звездой матча признан защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен, третья звезда — защитник «Баффало» Расмус Далин.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Каапо Какко, К’Андре Миллер и Райан Линдгрен, чья шайба за 0,7 секунды до конца матча и принесла «синерубашечникам» победу. Ассистентами у американского защитника «синерубашечников» выступили его соотечественник Адам Фокс и шведский центрфорвард Мика Зибанеджад, который и вывел Райана на решающий бросок.