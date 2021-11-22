«Наверное, Райан». Панарин ответил на вопрос, кто больше забьёт в сезоне — он или Линдгрен

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:4) в шутливой форме ответил на вопрос журналиста, который спросил российского форварда, кто забьёт больше голов в этом сезоне — он или защитник Райан Линдгрен, ставший автором победной шайбы в этой встрече.

«Наверное, Райан», — ответил Панарин. В этом матче 30-летний россиянин отметился ассистентским хет-триком, заработав показатель полезности «+2». В нынешней регулярке на его счету теперь стало 19 (4+15) очков в 18 матчах. В свою очередь Линдгрен записал на свой счёт вторую заброшенную шайбу в нынешнем сезоне.

Ассистентами у американского защитника «синерубашечников» выступили его соотечественник Адам Фокс и шведский центрфорвард Мика Зибанеджад, который и вывел Райана на решающий бросок.