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Овечкин на 21 шайбу отстаёт от Ягра, занимающего 3-е место в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин на 21 шайбу отстаёт от Ягра, занимающего 3-е место в списке лучших снайперов НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» переиграл «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу новичка лиги, который прервал свою шестиматчевую серию поражений.

36-летний российский форвард столичных Александр Овечкин в этой игре забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 21 шайбу. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

По общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах, тогда как на счету Александра стало 1350 результативных действий в 1216 матчах.

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