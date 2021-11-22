Журналист The Athletic сравнил Подколзина с персонажем из «Дэдпула»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Журналист The Athletic Вьятт Арндт сравнил российского хоккеиста Василия Подколзина с персонажем из «Дэдпула».

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В составе победителей забивали Оливер Экман-Ларссон, Кайл Берроуз и Конор Гарланд. У гостей отличились Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа. На счету российского нападающего «Ванкувера» Василия Подколзина результативная передача, которая стала для него первой в НХЛ.



Эта победа прервала серию из пяти поражений подряд для «Ванкувера». До этого команда не смогла победить два раза «Анахайм Дакс» (2:3, 1:5), два раза «Колорадо» (1:7, 2:4) и «Вегас Голден Найтс» (4:7).